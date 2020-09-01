فيديو.. عبير صبري من حفل زفاف المنتجة إسراء العدل

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها مجموعه فيديوهات لها من حفل زفاف المنتجة إسراء العدل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".



نشرت عبير مجموعه فيديوهات لها وظهرت من خلالها برفقة الفنانه الكبيرة يسرا ومجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم" خالد أنور، ريهام عبد الغفور، بوسي، تيام قمر"، ويرقصون علي أغنيه"3 دقات"، وعلقت عليهم

قائلة: أحلي عروسة ربنا يتمم لك بخير، إسراء وسامح، علي فكرة يا إسراء أنا كنت بعيط ساعة كتب الكتاب معرفش لية، مبروك وكل اللي حواليكي كانوا فرحانين بيكي إنتي وعريسك ربنا يهنيكوا".

وقد شاركت الفنانة عبير صبري في مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض في الموسم رمضاني الماضي، محققا نحاجاً كبيراً،

من تأليف: أحمد عادل سلطان، وإخراج: سامح عبد العزيز، بطولة: يسرا، تيام قمر، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد .

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شهد حفل زفاف المنتجة إسراء العدل وهي إبنة شقيقة جمال العدل المدير التنفيذي للعدل جروب، حضور فني ضخم، بإطلالات فنية بسيطة حيث تخلى بعض الفنانين عن الظهور بمكياج أو ملابس صارخة، لتلائم الجو البسيط لحفل الزفاف، وتفاعل الفنانين مع العروسين بمنتهى العفوية والبساطة، وإستمر الحفل قرابة الساعتين.