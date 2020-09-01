تعرّف على المكرمين في افتتاح المسرح التجريبي 2020

يقام في السابعة مساءً، حفل افتتاح الدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وتحمل الدورة اسم الراحل د.سناء شافع تكريمًا له، التي تفتتحها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري، تتوزع فعالياتها بين فضاءات افتراضية عدة وأخرى حية.
وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة د. علاء عبدالعزيز سليمان، قائمة أسماء المكرمين، والقائمة تضم أكاديميين ومسرحيين كان لهم دور مميز في صناعة وإبداع، ودراسة الإبداع المغامر، والمغاير.
تصدر القائمة اسم الناقد والأكاديمي الراحل د.حسن عطية، عضو مجلس إدارة المهرجان، كما يكرم المهرجان اسم المخرجالراحل منصور محمد، واسم أستاذ الإخراج والتمثيل المترجم الراحل د.سامي صلاح.
كما تضم قائمة المكرمين أيضًا المخرج سامي طه، ومن لبنان المخرجة مايا زبيب، وهي كاتبة وممثلة ومخرجة، فضلًا عن كونها من مؤسسي مسرح زقاق.
ومن سويسرا المخرج "ميلو راو"، المدير الفني لمسرح جنت ببلجيكا، ومن فرنسا المخرج ومصمم السينوغرافيا "برونو ميسا"، وأخيرًا "نولو فاكيني" مخرج ومؤسس مسرح كانتا بيلي 2 الدانمارك/ إيطاليا.
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