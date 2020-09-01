“نيتفليكس” تفاجأ المشاهدين..هذا المحتوى مجاني

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آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 4:43 مساءً
نيتفليكس تقدم محتوى مجاني لمشاهديها
فاجأت شركة نيتفليكس عشاقها بإعلانها قرارا يقضي بجعل عدد من محتواها الأصلي والحصري مجانيا لمستخدميها. وتتقاضى نيتفليكس مبلغ رمزي شهريا مقابل مشاهدة إنتاجها بالكامل عبر الإنترنت، وبينما انهارت جيمع القطاعات والمؤسسات خلال أزمة كورونا ارتفعت إيرادات نيتفليكس خلال أزمة الوباء وذلك بسبب الحجر المزلي الذي فرضته الحكومات على الشعوب واندفاع الناس نحو قضاء وقتا ممتعا قدر الإمكان للتعويض عن الخروج من المنزل.
وبشكل عام فازت الشركات الترفيهية على شبكة الإنترنت بنسب إيرادات مرتفعة خلال أزمة كورونا وبقاء الناس في منازلها، لا سيما نيتفليكس وفيسبوك.
وأشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، إلى أن تلك الخدمة ستزيد من شهرة “نتفلكس” لدى أولئك غير المشتركين.
ويمكنك الآن مشاهدة بعض أكثر أعمال نتفلكس شهرة دون حساب.
في السابق، كان يمكنك التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية، ولكن هذه طريقة أسهل لاختبار منصة البث.
وطرحت “نتفلكس” في تلك الخاصية مجموعة من إنتاجتها الشهيرة والمميزة، مثل مسلسل “Stranger Things”، وعدد من الأفلام والمسلسلات الأخيرة المتاحة بالكامل.
وستكون تلك الميزة متاحة عبر نسخة الهواتف الذكية عبر “أندرويد” و”آي أو إٍس”، ولكن لا يمكن استخدامها عبر تقنيات “التلفاز الذكي”.
ويأتي الفيديو بدقة منخفضة، ولا توجد طريقة لتغييرها وإضافة دقة 4ك.
أعلنت شركة نتفليكس في شهر أكتوبر من عام 2018 عن زيادة عدد مشتركين الخدمة ليصل إلى 137 مليون مشترك من جميع أنحاء العالم، من ضمنهم 58 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.