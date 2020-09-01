نادية مصطفى: زوجي كان ساهرا على خدمتي واعداد الطعام طوال فترة اصابتي بكورونا

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المصرية نادية مصطفى، شفاءها من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها حيث لم تكشف عن إصابتها سابقا.

نادية مصطفى، قالت: "أتوجه بالشكر لجمهوري والأطباء الذين تابعوا حالتي الصحية لحين مثولي للشفاء من كورونا".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، ويذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" الفضائية، أن الصحة كنز ونعمة من عند الله وعلى المواطن الالتزام بالإجراءات الوقائية وأنه يجب أن يثق بمن حوله.

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وتابعت: "ما اعرفش إزاي أصبت بكورونا وكنت ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا فقد تكون الإصابة نتيجة لترددي على المستشفى لزيارة حمى ابنتي أو من عامل الدليفري".

وأكدت نادية أنها أصيبت بعدد من الأعراض والتي منها ضيق تنفس، وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، موضحة: "عملت العزل في منزلي وليس المستشفى".

واستطردت: "زوجي، أركان فؤاد، كان ملازمني وكان يعد الطعام لي وكان دائم القول بأن نموت سوا أو نعيش سوا".