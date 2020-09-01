شاهد..النجم العالمي جان كلود فان دام يعود للواجهة من جديد

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

عاد النجم العالمي جان كلود فان دام للواجهة من جديد بفضل ابنته بيانكا فان دام.



وشاركت فرقة "آرون" الفرنسية، مقطع فيديو جديد من بطولة جان كلود فان دام على الإنترنت.

ويظهر فان دام في الفيديو وهو يرقص في موقف السيارات وعلى شاطئ البحر.

وأُطلق على الكليب اسم "Ultrarêve" وأخرجته ابنة الممثل بيانكا فان دام.

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ووفقًا لموقع "NME"، اتصل فان دام بالفرقة لمناقشة الفيلم الذي كان يعمل عليه وعلم أنهم يعملون على تصوير ألبوم جديد.

في وقت لاحق، دعا فان دام الموسيقيين للمشاركة في الفيديو لأغنية "Ultrarêve" التي أحبها كثيرًا، ودعا ابنته للمشاركة في هذا المشروع. وصور الفيديو من قبل نجله كريس.

وجان كلود فان دام ممثلٌ ومخرجٌ بلجيكي، وهو أحد أشهر ممثلي الأكشن في هوليوود. بدأ فنون الباليه والفنون القتالية في عمرٍ مبكرٍ في بلجيكا، إلى أن واتته الفرصة ليدخل عالم هوليوود.