انطلاق مهرجان أفلام السعودية هذه الليلة

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ايلاف من الدمام: ينطلق مساء اليوم، مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة والمقام في الدمام شرق السعودية عبر الإنترنت.

يأتي المهرجان في هذه الدورة الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، بشكل افتراضي بالكامل خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر 2020م.

يستهل المهرجان برامجه السينمائية الـ 23 على مدار الـ24 ساعة خلال أيام المهرجان الستة، بهدف توفير منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، حيث يبدأ في استديو مباشر كإفتتاح يستعرض المسابقات ولجان التحكيم ويقدمه الفنان عبدالمجيد الكناني يوميا في تمام الساعة السادسة وحتى 11م ، وتعرض الأفلام السعودية المقبولة للمنافسة على جوائز المهرجان على شكل (10 مجموعات) كل يوم مجموعتين الساعة السابعة مساء والساعة الـحادية عشرة مساء، يتبع كل مجموعة أفلام نقاش مع مخرجيها، وستعرض إعادة لكافة الأفلام والبرامج في اليوم التالي.

ويرافق عرض الأفلام عرض ندوات سينمائية للمهتمين والمختصين سينمائيا فسوف يعرض 5 ندوات هي "ندوة مستقبل الأفلام السعودية، تحولات الصورة في السينما الشعرية، نحو صناعى السينما السعودية، ندوة السينما ما بعد كوفيد 19، ندوة الأفلام السعودية في صالات السينما"، كما يقدم " برنامج كتاب المهرجان" مخصص للحوارات مع مؤلفي ومترجمي الكتب التي أصدرها المهرجان، تلخيصا عن موضوع الكتاب ونظرة عن كثب على المحتوى مع المؤلف أو المترجم، يحاورهم الفنان محمد الفرج.

ويقدم في المهرجان كذلك برنامج "مقهى الأفلام" حوارات مع مجموعة من صناع الأفلام السعوديين، تناقش هذه المواضيع "كتابة السيناريو، تجربة الممثل والأداء، تكوين الصورة في الفيلم، مونتاج الفيلم وهندسة الصوت، تجارب في انتاج الفيلم الطويل" يقدم فيها الضيوف تجاربهم ورؤيتهم للمستقبل حسب أدوارهم في صناعة السينما السعودية، يحاورهم المخرج محمد السلمان.

وعلى الرغم من الضرر الكبير الذي ولدته جائحة كورونا لصناع السينما إلا أنه عدد المهتمين بصناعة السينما يرى أن عرض الأفلام هذه السنة عبر اليوتيوب تكون فرصة سانحة لصناع الأفلام كي تكون متابعة بشكل أكبر جماهيريا بشكل أكبر سواء محليا أو عربيا

• احصائيات عن المهرجان:

- عدد مسابقات المهرجان : 4

- عدد الأفلام المقبولة : 54 فيلم

- عدد السيناريو الغير منفذ: 172

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- عدد البرامج في المهرجان 23

-عدد الكتب : 6

- عدد الندوات : 5

- عدد الحوارات مع صناع الأفلام:5

- عدد المشاركين في الحوارات والندوات : 41 ضيف

- عدد المحاورين للضيوف والندوات: 15

- مجموع الجوائز : 285 ألف ريال سعودي.

رابط المهرجان على تويتر: