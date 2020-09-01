نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها: عندي معلومات هتفجر الدنيا أقسم بالله ماهسكت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

شهدت قضية "الفيرمونت"، الشهيرة، عدة تطورات خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها القبض على عدد من الأشخاص على ذمة التحقيقات ومن بينهم نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي.

وقالت العمروسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"مش عايزا أتكلم في هذا الموضوع دلؤتي، ولكن لازم الجميع يعرف إن بنتي بريئة وتم الزج بها في تلك القضية من جهة بعض أهالي المغتصبون "أصحاب النفوذ"..بحسب تعبيرها.

وأضافت "العمروسي":"ابنتي متزوجة من أحد المتهمين في هذه القضية، وتمت دعوتها من قبل النيابة للشهادة، وفجأة تحولت من شاهدة لـ متهمة".

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وتابعت: "أنا مش عايزة أتكلم عشان لو اتكلمت ولو قولت اللي عندي الدنيا هتتقلب، بس لو بنتي حصلها حاجة من القضايا واللي أهالي المغتصبين ملفقينها لها، لأن عندهم نفوذ وسُلطة كبيرة أوي، وخصوصًا بعد اللي حصل لبنتي ده أنا اتأكدت".

واختتمت حديثها قائلة: "لو بنتي حصلها حاجة واستمر الظلم عليها، اقسم بالله ما هسكت والكلام اللي هقوله هيفجر الدنيا، إن شاء الله ربنا هينصرنا".

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية التعدي على فتاة في فندق الفيرمونت، عام 2014، وقررت حبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي".

ومن بين الثلاثة التي أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام نازلي مصطفى، ابنة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي.