بالصور.. فيروز تستقبل الرئيس الفرنسي في منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية للفنانة اللبنانية فيروز عبر تويتر مجموعة من الصور تجمعها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لمنزلها مساء أمس الاثنين. وظهرت السيدة فيروز في الصور بمظهر أنيق وارتدت ماسك شفاف، وفقا لإجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد. وكرم الرئيس الفرنسي الفنانة اللبنانية بوسام الجوقة وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا. واستقبلت فيروز الرئيس الفرنسي في منزلها بمنطقة الرابية، وأهدته لوحة فنية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور اسمه عليها. وزار الرئيس الفرنسي بيروت لمساعدة الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ لبنان وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية في لبنان.

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