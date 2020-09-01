- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة مروة نصر، على توجيه رسالة للفنان تامر حسني، ومنظم الحفلات ياسر الحريري الذي احتفل أمس الأحد بحفل زفافه.
ونشرت مروة، صورة لها من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "طبيعي إن ياسر اللي بيعمل حفلات تجنن، يبقى فرحه يجنن .. مبروك يا حبيبي، ربنا يهنيك إنت وإيمان".
وأضافت: "مشفتش حد جدع زي النجم الجامد الجدع تامر.. نجم في أخلاقه فعلاً، جدع وإبن أصول فرح الفرح كله .. بجد ربنا يجعلك دائما سبب السعادة".
جدير بالذكر أن، مروة نصر، تنتظر طرح ألبومها الجديد"حلوة السهرة" الذي يحتوي على 10 أغاني متنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مروة نصر عن تامر حسني:" نجم في أخلاقه " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.