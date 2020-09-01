مروة نصر عن تامر حسني:" نجم في أخلاقه "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة مروة نصر، على توجيه رسالة للفنان تامر حسني، ومنظم الحفلات ياسر الحريري الذي احتفل أمس الأحد بحفل زفافه.

ونشرت مروة، صورة لها من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "طبيعي إن ياسر اللي بيعمل حفلات تجنن، يبقى فرحه يجنن .. مبروك يا حبيبي، ربنا يهنيك إنت وإيمان".

وأضافت: "مشفتش حد جدع زي النجم الجامد الجدع تامر.. نجم في أخلاقه فعلاً، جدع وإبن أصول فرح الفرح كله .. بجد ربنا يجعلك دائما سبب السعادة".

جدير بالذكر أن، مروة نصر، تنتظر طرح ألبومها الجديد"حلوة السهرة" الذي يحتوي على 10 أغاني متنوعة.

