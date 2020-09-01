قبل إنطلاق الدورة ٢٧.. تعرف على تاريخ مهرجان المسرح التجريبي

تنطلق فعاليات الدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، بعد عودة أسمه الأصلي الذي انطلق به قبل ثلاثين عاما، وعودة مسابقاته التنافسية.



الدورة التي تحمل اسم الراحل د.سناء شافع تكريما له، والتي تفتتحها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تستمرحتي 11 سبتمبر الحالي،

تتوزع فعالياتها بين عدة فضاءات، افتراضية وأخري حية.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها معلومات عن مهرجان المسرح التجريبي:

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان مسرحي دولي، تقيمه وزارة الثقافة المصرية سنويا تحت رعاية وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وبرئاسة د. فوزي

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فهمي.

بدأت فعاليات الدورة الأولى من هذا المهرجان عام 1988.

المهرجان متخصص في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، والتي يتم اختيارها بواسطة لجنة تحكيم دولية.

كما يتم تكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي.

تمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة مثل الإخراج التمثيل، الديكور والإضاءة.

كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.

