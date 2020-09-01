التجريبي 2020 .. افتتاح استثنائي في الدورة الـ ٢٧



في تمام السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء 1 سبتمبر، و بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تفتتح فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وهي الدورة التي اختارت إدارتها إقامتها في ظل ظروف يمر بها العالم للمرة الأولى في تاريخه.



د.علاء عدالعزيز سليمان رئيس المهرجان قال أن حفل الإفتتاح يتناسب وإستثنائي في الدورة بالكامل، مؤكدا أن الحفل يحمل الكثير من مقومات الإحتفاء بالإبداع، في مواجهة ظروف وإجراءات إحترازية مفروضة



الإفتتاح يبدأ بمراسم استقبال لضيوف المهرجان في ساحة المسرح القومي بالعتبة، والذي يقام به حفل الإفتتاح للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، كما يتضمن الإفتتاح "حالة كرنفالية" لإستقبال ضيوف المهرجان.

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جدير بالذكر أن المخرج سامح بسيوني هو المشرف علي حفل الإفتتاح، هذه الحالة مقصود بها التعبير نجاح وزارة الثقافة وإدارة المهرجان في إقامة الدورة رغم كل التحديات.

الحالة الإحتفالية لن تقتصر علي

ساحة القومي، حيث يتضمن حفل الإفتتاح ــ الذي يحضره مسرحيون وجمهور لا يتجاوز 25% من سعة القاعة، وفقاً لقواعد التباعد المفروضة ــ بل تمتد لفقرات الإفتتاح، التي ستتضمن إلي جانب إعلان إفتتاح الدورة المهداة إلي اسم الراحل الفنان سناء شافع ، وتكريم ٨ من رموز الإبداع المسرحي المغاير، عرضا مسرحيا قصيرا بعنوان " تحت النظر" لمجموعة من شباب المسرح، من إخراج كمال عطية، الذي قال أن العرض سيكون عنوانا لإنتصار الإبداع علي أية ظروف قاهرة.



كماأنه سيتضمن إستعراضا لأدوات الممثل المختلفة وتفاصيل أخرى فضل د.كمال أن يحتفظ بها حتي ليلة الافتتاح ليفاجيْ جمهوره.

