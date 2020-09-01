ياسين محسن يستعد لطرح "الدرجة النهائية" بتوقيع محمد الغنيمي

يستعد الفنان الشاب ياسين محسن لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "الدرجة النهائية"، وذلك خلال الأيام المقبلة.

ويشار إلى أن " الدرجة النهائية" تلحين وكلمات وإنتاج الشاعر محمد الغنيمي، توزيع إسلام الحسن، ومن المقرر أن تكون الأغنية تحمل الكثير من المفاجآت.

يذكر أن آخر أعمال الملحن محمد الغنيمي أغنية "100 فل و عشرة" للمطربة آية عبدالرؤوف وألحان محمد الغنيمي & آش، توزيع آش، ميكس وماستر محمد الجيار، سوشيال ميديا أحمد عبد الموجود.

وإنتاج الشاعر محمد الغنيمي، توزيع إسلام الحسن، ومن المقرر أن تكون الأغنية تحمل الكثير من المفاجآت.يذكر أن آخر أعمال الملحن محمد الغنيمي أغنية "100 فل و عشرة" للمطربة آية عبدالرؤوف وألحان محمد الغنيمي & آش، توزيع آش، ميكس وماستر محمد الجيار، سوشيال ميديا أحمد عبد الموجود.

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