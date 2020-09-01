رنا محمود شوكت تنضم إلى الجزء الخامس لمسلسل حكايات بنات

أنضمت الفنانة رنا محمود شوكت الي الجزء الخامس من مسلسل " حكايات بنات " مع الفنان خالد منصور والفنانة رحاب عرفة والمخرج مصطفي أبو سيف، حيث أن المسلسل حقق حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في الأجزاء الماضية.
و أكدت أنها تقدم دور فتاة"لبنانية الاصل تعمل بالفن التشكيلي وتعرض عدة لوحات فنية بمشروع خاص يجمعها بشاب لتفتح معهما مشروع مابين مصر ولبنان.
يذكر أن الفنانة رنا محمود قدمت عدة أدوار ناجحة في التلفزيون والسينما منأهم أعمالها مشاركتها في فيلم " ولاد رزق " ومسلسل " لما كنا صغيرين " وكان لها عدة مشاركات في مسلسلات رمضان وبعد رمضان من ناحية أخرى.
تم استضافتها مؤخرا في برنامج " مساء الفن" وتحدثت عن اعمال في الفترة القادمة وعن دور مصر الرائد في العلم والثقافة ودورها الفعال في منطقة الشرق الأوسط.
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