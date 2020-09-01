طرحت الفنانة رنا سماحة برومو ألبوم، والذي من المقرر أن يتم طرحه قريبًا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. فيس بوك. Advertisements يذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان أميرة الحب، والكليب من إخراج عادل سرحان، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع سوات ايدوغان، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رنا سماحة تطرح برومو ألبومها الجديد في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.