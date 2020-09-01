كشف الفنان مصطفى شوقي عن أحدث كليباته، والذي يحمل اسم عرقسوسي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر مصطفى شوقي أفيش الكليب، وعلق عليه قائلًا: قريبًا ڤيديو كليب عِرقسوسي من فرى ميوزيك نصر محروس. محروس. Advertisements يذكر أن الفنان مصطفى شوقي طرح مؤخرًا كليب بعنوان ضارب عليوي، والكليب من إخراج نصر محروس، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مصطفى شوقي يزيح الستار عن أحدث كليباته عرقسوسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.