قال الفنان حسن الرداد، إنه استمتع بالمشاهد التي جمعته بالفنانة مادلين طبر في مسلسل حق ميت، مؤكدا أنه يتمنى في أعمال جديدة تجمعها به في القريب العاجل.
وأضاف الرداد في مداخلة هاتفية لبرنامج حلوة يا دنيا مع الفنانة مادلين طبر، عبر شاشة TeN، اليوم الاثنين، أن فيلمه الجديد توأم روحي تجربة جديدة له، ووصفه بـ الهايلوسينال إعجاب الجمهور بحسب قوله.
وأكد الرداد أنه معروض عليه عدة أعمال درامية رمضانية مقبلة، ولكنه لم يتخذ قرارًا بالمشاركة حتى الآن.
وطمأن الرداد الجمهور على زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وقال إنها بصحة جيدة وتتابع الآن البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد مؤكدًا: لم أقرر حتى الآن المشاركة بالسباق الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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