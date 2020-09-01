نشر الفنان رامي صبري صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر رامي صبري من خلالها أثناء ممارسته تمارين الفتنس الشاقة، وذلطك داخل إحدى النوادي الصحية الشهيرة باسم الجيم. Advertisements يذكر أن الفنان رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية بعنوان خطيرة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. مؤخرًا أغنية بعنوان، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. رامي صبري يمارس تمارين الفتنس الشاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.