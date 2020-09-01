بالصورة – نادين نسيب نجيم في لوحة فنية لبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 4 ساعات

في لفتة مميزة وإيجابية في زمن لم نذق منه إلا المرارة، خصّص مصمم الأزياء اللبناني شربل زوي لوحة للممثلة نادين نسيب نجيم من وحي انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر منزل نجيم بالكامل وأصابها بجروح كثيرة في كافة أنحاء جسدها.

هذه اللوحة عبارة عن ألوان العلم اللبناني أي الأبيض والأحمر والأخضر وفي الوسط ماريكاتور للممثلة نجيم ترتدي الأرزة اللبنانية.

وتفاجأت نجيم باللوحة وأعجبت بها كثيراً، وشكرت زوي على اللوحة الرائعة.

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يذكر أن نادين نسيب نجيم كانت مفجوعة بعد انفجار مرفأ بيروت وقرّرت أن تهاجر مع أولادها معتبرة ألا أمان في هذا البلد بعد اليوم.

حرصت النجمة اللبنانية نادين نجيم، على نشر مجموعة صور جديدة لمرفأ بيروت من شرفه منزلها التي تطل على موقع الانفجار، عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، وبالرغم من الدمار الذي لحق بالعاصمة الفترة الماضية، عقب الانفجار الضخم الذي أسفر عن تدمير عدد كبير من المنازل وتشريد الالاف من اللبنانيين اشادت بجمال بيروت.

ظهر مرفأ بيروت في الصور التي نشرتها النجمة اللبنانية نجيم، وهو في حالة دمار بعد الانفجار، وكتب قائلة “بعدك حلوة يا بيروت رغم الدمار”.

يذكر أن نادين نجيم، خضعت مؤخرا لعملية جراحية على بسبب إصابتها في انفجار مرفأ بيروت، وخلف سقوط الآلاف من الجرحى وعشرات القتلى.

وكانت نجيم كشفت عن اللحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، التى التقطتها من عدسة موبايلها والتي ظهرت من خلالها وهي تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذي أسقطها أرضاً وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام: “اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة أنه بعدني عايشة“.