تراند اليوم : بين يد الله .. وفاة والدة الفنان عبد الرحيم حسن

أعلن الفنان عبد الرحيم حسن وفاة والدته عبر حسابه الشخصي على Facebook.

وكتب عبدالرحمن “إنا لله وان إليه راجعون الأن والدتي في ذمة الله ادعو لها”، وحرص زملاء الفنان على مواساته في مصابه.

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يذكر أن آخر أعمال عبد الرحيم حسن كان في رمضان الماضي في مسلسل “النهاية”.

يشار إلي أن مسلسل النهاية، بطولة النجم يوسف الشريف وشارك في بطولته بجانبة كوكبة من النجوم منهم أحمد وفيق وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي و زكي فطين عبد الوهاب ومحمد لطفي ومحمود الليثي و باسم مغنية ومحمد العمروسي وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وتصميم الأزياء إنجي علاء، ومونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج ياسر سامي.