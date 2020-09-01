تراند اليوم : بالصور.. حقيقة تحطيم سيارة ياسمين صبري الفارهة وتعرضها لحادث

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً يُقال إنها لسيارة الممثلة المصرية ​ ياسمين صبري الفارهة، التي تحطمت جراء حادث سير، بعد أيام قليلة من تلقيها كهدية من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والتي أثارت ضجة واسعة في مصر.

لكن بعد التدقيق والبحث تبيّن أن هذه الصور المتداولة ليست في مصر، وأن السيارة ليست تلك التي تملكها ياسمين، ولكنها تتشابه معها في اللون فقط.

وكانت سيارة ياسمين الفارهة، التي يبلغ ثمنها 6 ملايين و113 ألفاً و545 جنيها مصرياً، أحدثت أزمة كبيرة في مصر، بعد تسريب صورة لتصريح تخليص جمركي للسيارة، وتم فتح تحقيق في تسريب الصورة.