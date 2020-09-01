تراند اليوم : الشاويش عطية وإسماعيل يس .. صداقة طويلة وأعمال مبهرة أنتهت بكارثة

كشف فتحي رياض القصبحي نجل الفنان رياض القصبجي الشهير بالشاويش عطية، إن والده الراحل تزوج 5 مرات.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري علي قناة “دي إم سي”:”جميع الستات اللي اتجوزهم الشاويش عطية ما عدا والدتي كانوا غاويين يطلعوا في السينما وهو كان رافض للفكرة فكان بيحصل انفصال”.

ولفت إلي أنه بسبب النشأة الصعيدية كان يرفض والده أن تعمل زوجته بمهنة التمثيل لذلك انفصل عن زوجاته الأربعة خلاف والدته.

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وتابع:”والدي لما كان حد يقولي يخليني أمثل فكان يرد: أعوذ بالله ..يمثل ايه؟، وكان بيرفض الحكاية ويقول دا تعب ومفيش فلوس فيها واسماعيل يس كان بياخد 400 جنيه وهو كان بياخد 250 جنيه”.

ولفت إلي أن الفنان الراحل فريد شوقي كان أكثر الأصدقاء المقربين للشاويش عطية، مضيفًا:”قبل لما يموت جاله الشلل وتعب في فيلم “أبو أحمد” ونزل مصر وفريد شوقي هو اللى سنده واقعد يواسيه”.

وأضاف:”لما تعب أبويا فضل يعيط لفريد شوقي ويقول اسماعيل يس مجاش لحد دلوقتي..اسماعيل يس لا زاره وهو مريض ولا حضر جنازته..وأبويا مات قهرا بسبب ابتعاد إسماعيل يس عنه”.