تراند اليوم : بعد سرقة هاتفها.. ممثلة شهيرة تتعرض للإبتزاز بنشر صورها الجنسية

شنّ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الممثلة السورية دانا جبر بعد تعرضها لعملية ابتزاز تتعلق بنشر صور جريئة لها على تطبيق “إنستغرام” من قبل شخص مجهول.

وأكد المكتب الإعلامي للممثلة السورية أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قِبل شخص مجهول، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته.

ولفت إلى أن ما يتم نشره من صور خاصة بها، هي صور قديمة جداً وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب وتعديل بقصد الإساءة” .

وكشفت صفحات لمحبي الفنانة السورية أنه تم سرقة هاتفها المحمول، وقام بعدها السارق بتسريب الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ بعدها بتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو جريئة لها.

وشن الكثيرون من النشطاء والجمعيات النسوية والمغردون حملة شرسة على الابتزاز التي تعرضت لها الممثلة السورية وتفاعلو بشكل واسع من خلال نشر وسوم “متضامنون مع دانا جبر” و”الفضيحة للمبتز”، تعبيرا عن دعمهم لها وطالبوا بمحاسبة المسؤولين.