شاهد.. لقاء ماكرون بالمطربة اللبنانية فيروز

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

نشر حساب المطربة اللبنانية فيروز عبر «تويتر» لقطات من اللقاء الذي جمعها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي دام لساعة وربع الساعة، منحها خلاله ماكرون وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية، وفق ما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية.



من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة فيروز بأنها «جميلة وقوية للغاية»، بعد لقاء بينهما جاء بعد قليل من وصوله إلى بيروت، الاثنين. ويزور ماكرون العاصمة اللبنانية للمرة الثانية خلال أقل من شهر، كي يحث السياسيين على تشكيل حكومة مؤلفة من خبراء قادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء، بعد الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وأودى بحياة 190 شخصا. وفيروز، 85 عاماً، أيقونة الغناء اللبناني، وإحدى أشهر المطربات في العالم العربي، ويجسد صوتها «دراما لبنان» من أوج ازدهاره، مروراً بصراعاته، وحتى أحدث صدمة تعرض لها.

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