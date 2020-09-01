أنغام تنفي علاقتها بخلاف دار الأوبرا وماسبيرو بسبب حفلها الأخير

ذكرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية بفتح تحقيق من النيابة الإدارية بين الهيئة الوطنية للإعلام ودار الأوبرا المصرية، وذلك بسبب خروج سيارة مكونة من 25 عاملًا، من الهيئة لدار الأوبر في آخر حفل للفنانة أنغام كي يتم بثها مباشر على التلفزيون المصري، ولكن في نهاية المطاف لم يتم دخول السيارة ولم يتم البث، وقيل أن أنغام هي السبب في ذلك.

وكشفت راندا رياض مديرة أعمال أنغام، حقيقة الأمر، وقالت إن حفل دار الأوبرا كان حفلًا خاصًا، ولم يتم إبلاغها بوجود بث مباشر للحفل على التلفزيون المصري، ولم يتواصل معها أي شخصًا من ماسبيرو بإرسال سيارة بث مباشر من الأساس.

وأردفت، هذا إلى جانب كون الحفل خاصًا، والشركة التي أقامت الحفل هي “H2o” ولم يتم التنسيق بيننا بشأن هذا البث، فكان صاحب الحفل هو المايسترو هاني فرحات لم يتواصلوا معه، بالإضافة إلى تحمله تكاليف الحفل على نفقته الخاصة، وتبرع بربح التذاكر وكذلك أنغام بأجرها لوزارة الثقافة، معلقةً على تلك التقارير الصحفية بأنها “مضحكة” بالنسبة لها، فالأمر يعود على صاحب قرار خروج تلك السيارة من ماسبيرو دون التنسيق مع منظمي الحفل.

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وطرحت أنغام مؤخرًا أغنية “بحبك وبرتاحلك” على طريقة الفيديو كليب عبر حسابها الشخصي على تطبيق”تيك توك” لأول مرة، وفي اليوم الثاني طرحته على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع توما.

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