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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ظهور خاص لجارة القمر فيروز مع الرئيس الفرنسي بعد غياب طويل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، مجموعة من الصور، أثناء لقاءها بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والذى تم أمس فى منزلها، حيث ظهرت "جارة القمر"، وهى ترتدى قناعا للوقاية من فيروس كورونا، أثناء مقابلتها بالرئيس ماكرون، حيث قام الرئيس الفرنسى، بمنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، واهدته هي بدورها لوحة فنية.
فيروز
ماكرون يكرم فيروز
وكان ماكرون قد بدأ زيارته لبيروت بلقاء أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، وصف ماكرون فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".
جارة القمر فيروز
وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته، وغادر ماكرون منزل السيدة فيروز في الرابية بعد لقاء استمر ساعة وربع الساعة.
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