شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يخير جمهوره بين 4 أغنيات جديدة: عاوزينها دراما ولا مبهجة وبترقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطلع المطرب رامى جمال رأى جمهوره، فى الأغنية التى سيقوم بطرحها خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى رامى من تسجيل 4 أغانى مختلفة ومتنوعة، وطالب الجمهور بأن يختار اللون الذى يريد، ما بين الدراما، والموضوع العام والأغانى المبهجة، حيث قال رامى عبر تويتر "طيب أنا خلصت أربع أغانى ومحتار وهاخد رأيكم أنزل غنوة حب ولا غنوة دراما ولا غنوة موضوع عام ولا غنوة مبهجة وبترقص وبتفرح وبتزقطط وبتنطط.. والله هسمع كلامكم لو الرأى الجماعى كان على حاجة بوضوح".



رامى جمال على تويتر

وكان رامى قد وعد جمهوره بطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أغنية سينجل جديده قريباً جدا.. أنا فى العادة مبحبش انزل سينجل بس فى أغانى متستناش يا رب تعجبكم بقى".

وعكف المطرب رامى جمال على اختيار أغاني ألبومه الجديد، حيث يتواجد رامى في أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، كما يتعاون من خلال ألبومه الجديد مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.

ومن الشعراء، يتعاون مع كل من الشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكي، وجمال الخولى، وعمرو يحيي، أما الملحنين سامر أبو طالب، فضلا عن توليه ألحان عدد من الأغانى بنفسه، ومن الموزعين يتعاون رامى مع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم أوخرا العام الحالى أو مطلع عام 2021.