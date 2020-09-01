شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن مهرجان المسرح التجريبى قبل افتتاح فعالياته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير ثقافة مصر، تفتتح فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وهى الدورة التى اختارت إدارتها إقامتها فى ظل ظروف يمر بها العالم للمرة الأولى فى تاريخه ليكون ذلك المهرجان هو الأول فى زمن كورونا.

الافتتاح يبدأ بمراسم استقبال للضيوف في ساحة المسرح القومي بالعتبة، والذي يقام به حفل الافتتاح للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، كما يتضمن الافتتاح "حالة كرنفالية" لاستقبال ضيوف المهرجان يشرف عليها المخرج سامح بسيونىى.



افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يوم 1 سبتمبر

الحالة الاحتفالية لن تقتصر على ساحة القومى، حيث يتضمن حفل الافتتاح ــ الذى يحضره مسرحيون وجمهور لا يتجاوز 25% من سعة القاعة، وفقا لقواعد التباعد المفروضة ــ بل تمتد لفقرات الافتتاح، التى ستتضمن إلى جانب إعلان افتتاح الدورة تكريم 8 من رموز الإبداع المسرحى المغاير، يتصدرهم اسم الناقد والأكاديمي د.حسن عطية، والمخرج الذي رحل شابا منصور محمد، واسم أستاذ التمثيل والإخراج د.سامي صلاح ، تتضمن قائمة من يكرمهم المهرجان ليلة افتتاحه المخرج سامي طه ، والمسرحية اللبنانية مايا زبيب الكاتبة والمخرجة والممثلة ، والمخرج السويسري ميلو راو- المدير الفني لمسرح جنت، والمخرج والسينوغراف الفرنسي برونو ميسا، ومؤسس مسرح كانتا بيلي المخرج نولو فاكيني .

كما أن هناك عرضا مسرحيا قصيرا بعنوان "تحت النظر" لمجموعة من شباب المسرح، من إخراج كمال عطية، الذي قال أن العرض سيكون عنوانا لانتصار الإبداع على أى ظروف قاهرة، كما أنه سيتضمن استعراضا لأدوات الممثل المختلفة وتفاصيل أخرى ستكون في ليلة الافتتاح ليفاجئ بها الجمهور.

دورة هذا العام مهداة إلي اسم الممثل والمخرج وأستاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية الراحل د. سناء شافع ، تقديرا لدوره ومكانته في المشهد المسرحي المصري علي المستويين الفني والأكاديمي.



ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ودورة هذا العام التي تستمر فعالياتها حتي 11 سبتمبر ستتضمن فعاليات عدة في مزيج ما بين الفعاليات الحية، والـ"أون لاين"، حيث تنطلق منافساتها عبر ثلاث مسابقات اثنتان منهما افتراضيا عبر الشاشات والوسائط التقنية، سيتابعهما الجمهور من خلال القناة الرسمية للمهرجان علي "يوتيوب" وهما مسابقة" مسرح الحظر" والتي يتنافس فيها تسعة عروض تم اختيارها من بين 54 عرضا تقدمت للمشاركة، وتمثل مسارح أوروبا وأميركا فضلا عن مصر وأفريقيا، والمفهوم الأساس لهذه المسابقة هو البحث عن بدائل للعرض الحي الذي حالت ظروف الوباء دون استمراره، من خلال تحالف الكاميرا مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وتحالف كلاهما كجانب واحد مع خشبة المسرح من أجل استمرار فن المسرح قائما .



الدكتور حسن عطية

المسابقة الثانية ستكون لـ"العروض المصورة " التي لا تتجاوز مدتها حاجز الـ90 دقيقة، وهي العروض التي أنتجت قبل الجائحة بشكل طبيعي وتم تصويرها قبل أن تحول الظروف بين استمرار عرضها وتنقلها،وتشارك في هذه المسابقة أيضا تسعة عروض من بين 172 عرضا تقدمت للمنافسة بينها 96 عرضا مصريا ، سيكون واحدا منها فقط موجودا في المنافسة .

Advertisements



ورشة النقد النسوي

المسابقة الثالثة لم تكن ضمن التخطيط الأساسي لفعاليات المهرجان، لكنها أضيفت لاحقا بعد اقتراح تقدم تقدم به عضو مجلس إدارة المهرجان الراحل د. حسن عطية، كاستثمار لمبادرة وزارة الثقافة الرامية لإعادة الفعاليات الثقافية تدريجيا، ضمن الشروط الصحية، وهي مخصصة للعروض المصرية الحية، التي ستقدم علي مسارح الجمهورية والمكشوف يالأوبرا ومركز الهناجر ، ومسرح معهد الفنون المسرحية ، بمشاركة ١٣ عرضا تمثل مختلف مؤسسات الانتاج المسرحي الرسمية والمستقلة.

المسابقات الثلاث تتماثل جوائزها البالغة 75 ألف جنيه والدرع الذهبي وشهادة المهرجان لعرض المركز الأول، 50 ألف جنيه والدرع الفضي وشهادة المهرجان للعرض الذي يحل ثانيا كما تقام ورش المهرجان وندواته بنفس المزج بين الحي "اللايف" والـ"أون لاين" عبر برامج التواصل فتقدم الدكتورة نيفين علوبة مطربة الأوبرا العالمية والأستاذ بأكاديمية الفنون ورشة " التدريب الصوتي لممثل المسرح" وتهدف الورشة التي تستمر لخمسة أيام " من 4 وحتي 8 سبتمبر " وعلي مدار ثلاث ساعات يوميا إلي رفع قدرات الأداء الصوتي لدي ممثلي المسرح ، ممن سيتم اختيارهم للمشاركة ، باعتبار الأداء الصوتي أحد المهارات الأساسية لممثل المسرح.



الدورة تحمل اسم الفنان والدكتور سناء شافع

كما تقدم الدكتورة وطفاء حمادي ضمن برنامج الورش التدريبية المصاحب لفعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ورشة تفاعلية تقام عبر تطبيق "زووم" عن "النقد النسوي وسماته..نموذج تطبيقي نص "سجن النسا" للكاتبة فتحية العسال.

الورشة تقام يومي 3 و4 سبتمبر القادمين وعلي مدار ساعة ونصف الساعة ، تحاضر فيها الناقدة والأكاديمية د.وطفاء حمادي، وسيتم نشر استمارة المشاركة في الورشة علي الصفحة الرسمية للمهرجان علي فيس بوك .



الدكتور علاء عبد العزيز رئيس المهرجان

وفي منتصف المهرجان وبالتحديد يوم "5 سبتمبر يحتفل المهرجان " بيوم المسرح المصري، علي خشبة المسرح القومي محاولا استعادة بريق الاحتفالية التي اتفق المسرحيون المصريون علي موعدها تكريما للضحايا والناجين من حادث بني سويف الشهير، وتشهد الفعالية احتفالا يليق بالمسرح المصري وتاريخه ، ويشهد الاحتفال عرضا من إخراج "ناصر عبدالمنعم " فضلا عن تكريم المخرجين فهمي الخولي، خالد جلال، ، عبدالرحمن الشافعي، حمدي طلبة الفنانة رجاء حسين ، وأسماء الراحلين الكاتب د. محسن مصيلحي ، مصمم الديكور الدكتور حسين العزبي، المخرج حسين محمود ، وأيضا تكريم أسم الناقد د.على الراعي كجزء من الإحتفاء بمئويته.

ومن الفعاليات المستحدثة في دورة هذا العام "ذاكرة المهرجان" وهو مسار غير تنافسي تقدم من خلاله تسعة عروض متميزة سبق أن قدمت في دورات سابقة من المهرجان والدورة ستتضمن أيضا اصدار نشرة يومية إلكترونية و مطبوعة ، يضاف إليها للمرة الأولى نشرة مصورة تبث عبر قناة المهرجان علي يوتيوب.