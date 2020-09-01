شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى للفنان فابيو إبراهام مجسدا شخصية الزعيم جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خص الفنان فابيو إبراهام ”الخليج 365” بالصور الأولى له من بروفات الماكياج على شخصية الزعيم جمال عبد الناصر التى سيجسدها فى العمل الوثائقى الدرامى "Jerusalem" الذى ستنتجه قناة cnn ويخرجه Rick Lopez.



فابيو ابراهام مع فريق عمل الماكياج

ويجسد الفنان المصرى الأصل فابيو إبراهام شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى عمل وثائقى درامى يتناول تاريخ القدس كمدينة وأهم الشخصيات التى أثرت فيها بالسلب أو الإيجاب وبالتالى سيكون الزعيم جمال عبد الناصر من المؤثرين فى قضية القدس وله دور كبير فى تاريخ تلك المنطق وحارب من أجلها، الفيلم سيكون به شخصيات كثيرة جدا منها موشي ديان والملك حسين والكثير من الشخصيات المؤثرة فى تلك الفترة فالفيلم يرصد تاريخ القدس وقصة تلك المدينة محور الصراع الدائم.



فابيو ابراهام في شخصية الزعيم جمال عبد الناصر

يذكر أن الفنان فابيو إبراهام اسمه الأصلى محمد إبراهيم ومن مواليد القاهرة، لكنه سافر إيطاليا، وحصل على الجنسية الإيطالية، ثم استقر بإنجلترا ويعمل بها ممثلا .

وكرم إبراهام، من قبل فى عدد من المهرجانات الدولية، منها المهرجان الدولى للفيلم بالدار البيضاء، ومن قناة الـbbc وحضر دورة من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر وشارك بندوة رئيسية من ندوات المهرجان.