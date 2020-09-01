سمية الخشاب في جلسة تصوير جديدة داخل حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام. و التقطت الخشاب صورها من داخل حمام السباحة ، وظهرت بكامل أناقتها، إذ ارتدت أكسسوارات بارزة لفتت الأنظار بشكل كبير. واعتمدت تسريحة الشعر المبلل، ومكياج مضيء. وحرصت الخشاب على تقديم عدد من الأغاني التي تدعم فيها المرأة ضد العنف

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