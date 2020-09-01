ريال سوسييداد يعلن إصابته لاعبه الجديد دافيد سيلفا بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعد ساعات من إعلان نادي ريال سوسيداد عن تعاقده مع الدولي الإسباني السابق ديفيد سيلفا في صفقة انتقال حر ، أعلن النادي عن إصابة لاعبه الجديد بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للنادي أن نتيجة سيلفا جاءت إيجابية، “وهو الفحص الثاني الذي يخضع له اللاعب في الساعات الـ72 الماضية، حيث أن الأول الذي خضع له الجمعة كان سلبيا”.

وتابع أن سيلفا الذي عاد الأحد من بلباو إلى سان سيباستيان، لم يحتك بأحد من زملائه، وهو لا يعاني من أي عوارض ويخضع للعزل المنزلي.

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وكان النادي قد قدم نجمه الجديد بقميص النادي، في وقت سابق الاثنين، كما تحدث في مؤتمر صحفي “افتراضي”.

وانضم صانع الألعاب (34 عاما) بطل العالم وكأس أوروبا من مانشستر سيتي في وقت سابق من هذا الشهر، بصفقة حرة موقعا على عقد لمدة عامين.

وسبق أن أصيب زميل سيلفا في الفريق ميكيل أويارزابال بـ”كوفيد-19″ واستبدله مدرب المنتخب الوطني لويس إنريكي بمهاجم فياريال جيرارد مورينو لتشكيلة المنتخب في منافسات دوري الأمم الأوروبية.