نجل ديفيد بيكهام الأصغر في لقطة رومانسية مع حبيبته.. صور

رنا صلاح الدين - ظهر روميو بيكهام، الابن الأصغر للنجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، في لقطة رومانسية مع حبيبته وهو يقبلها خلال رحلته مع والده.

روميو بيكهام، شارك متابعيه بصورة جديدة تجمعه مع صديقته الجديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر وهو يقبلها أثناء اصطحابها في رحلة مع والده وأشقائه.

ديفيد بيكهام

بيكهام الأصغر ظهر وهو يتوسط أشقائه في الصورة التي نالت تفاعل عدد كبير من متابعيه وجمهوره من ضمنهم فيكتوريا بيكهام زوجة أسطورة كرة القدم الإنجليزية.

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ديفيد بيكهام

بيكهام، لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكى، كان قد احتفل مؤخرا باليوم العالمي للكلاب الذي يوافق 26 أغسطس، ونشر صورة مع كلبه الذي سعى لتقبيله.

ديفيد بيكهام

صحيفة "ذا صن" البريطانية، ذكرت أن بروكلين بيكهام الابن الأكبر لديفيد بيكهام من الممكن أن يتزوج خطيبته نيكولا بيلتز في كاتدرائية سانت بول، ويستطيع والدا المصور البالغ من العمر 21 عامًا، ديفيد، 45 عامًا، وفيكتوريا، 46 عامًا، طلب عقد زواج بروكلين في المعلم الشهير.

ديفيد بيكهام