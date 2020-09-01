فرانشيسكو توتي يقتحم مهرجان روما السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - أعلن النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، لاعب فريق روما السابق، عن تحويل قصة حياته إلى فيلم سينمائي.

توتي كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "بكل عاطفة أقدم لكم الفيلم الوثائقي (اسمي فرانشيسكو توتي) عن قصة حياتي".

فرانشيسكو توتي

توتي البالغ من العمر 43 عاما أضاف: "الفيلم من إخراج أليكس إنفاستشيلي، وسيتم تقديمه في مهرجان روما السينمائي، وسيعرض في دور السينما من 19-21 أكتوبر المقبل".

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فرانشيسكو توتي

النجم الإيطالي المعتزل نال لقبا في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا، ولقبين في السوبر الإيطالي، وفاز مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006.

ولعب توتي لنادي روما بين 1992 و2017، حيث لم يلعب لأي ناد آخر.

فرانشيسكو توتي