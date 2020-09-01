ماكرون بعد زيارته السيدة فيروز: “لقاء مؤثر واستثنائي”

متابعة بتجــــــــــــرد: ترقب اللبنانيون مساء أمس (الاثنين 31 آب أغسطس 2020) الزيارة التي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم القيام بها لمنزل السيدة فيروز.

ولم تتمكن وسائل الإعلام من الدخول إلى ذلك البيت العريق حيث جرى اللقاء بعيداً عن أعين المصورين. إلا أن هؤلاء تمكنوا من التقاط مقاطع للتحضيرات التي أجريت أمام المنزل استعداداً لهذه الزيارة الاستثنائية.

وتم تسجيل فيديو نشره موقع ET بالعربي على “إنستغرام” أمام منزل السيدة وشوهد اشخاص يقومون بتعليق يافطات الترحيب مع الأعلام الفرنسية واللبنانية.

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وذكر تقرير لصحيفة “النهار” أن ماكرون غادر المنزل الواقع في منطقة الرابية بعد لقاء دام لنحو ساعة و15 دقيقة. واشار إلى أنه منح فيروز قبل هذا وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا فيما أهدته لوحة فنية.

ونقلت عنه الصحيفة قوله إنه “لقاء مؤثر واستثنائي” وإنه عبر لها عن تأثره بفنها وعن الحنين الذي يختزنه في ذاكرته تجاهها وقال: “فيروز هي قصص الحب”.

وترقب الصحافيون الذين تجمعوا أمام مكان الحدث ظهور السيدة إلا أنها لم تفعل فيما شوهدت ابنتها ريما تلتقط الصور من الشرفة.