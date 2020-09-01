نجوم الفن عن زيارة ماكرون لفيروز: تقدير لرمز الوطن و"سيدة البلاد"

تابعت وسائل الإعلام العالمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز في منزلها بالرابية شمال بيروت بشغف شديد، لقيمة فيروز في العالم ولأن الزيارة صاحبها جدل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي، كونها تأتي بعد انفجار "مرفأ بيروت" الذى خلف الدمار والخراب.



وتسابق عدد من نجوم الفن للتعليق على هذه الزيارة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فكتبت الفنانة المصرية شريهان رسالة مؤثرة لفيروز عبر موقعها على أنستقرام قالت خلالها: "فيروز، الوطن، السلام، الحياة أنت، ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من جديد، فأنتم شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الانتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ما هو عظيم مبدع جميل وجديد، حماك الله ونصر شعبك ووطنك".

وعلق المطرب اللبناني راغب علامة على الزيارة على موقع تويتر قائلا: "شكرًا للرئيس الفرنسي المحترم، الذي قرر أن يزور السيدة فيروز، صوت الملائكة على أرضنا، خطوة في منتهى الرقي والأخلاق، ورسالة إلى سياسيي السرقة والنهب والإجرام بأنها هي من تمثل لبنان الحقيقي، لا صناديق التزوير والطائفية والتسلط والتآمر والشياطين".

وتفاعلت النجمة الإماراتية أحلام، وكتبت عبر حسابها على تويتر قائلة: "مُنحت الكبيرة فيروز اليوم، وسام جوقة الشرف وهو أرفع وسام فرنسي كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها وزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيرة فيروز دليل على أنها كبيرة لبنان وأرزته الشامخة للأبد، تقدير فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره، فليحيا لبنان وتحيا فيروز".



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وقالت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن الزيارة" فخورة بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في بيروت، لأنه أراد أن يزور رمز الوطن فيروز.. سيدة البلاد".

وكتبت أروى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "زيارة الرئيس ماكرون لبيت صوت لبنان العملاق فيروز، يعطينا عدة دروس وهي التواضع وتقدير العطاء وأن تصرفات بسيطة تثبت قدرة كبيرة على القوة والقيادة".

يذكر أن الأرشيف الفني لفيروز يضم أغنيات وطنية كثيرة، حيث كانت ترى أن الفنان الحقيقي يجب أن يتوحد مع محنة شعبه، ومن أهم تلك الأغنيات: "أنا لا أنساك فلسطين، وطني، القدس العتيقة، بحبك يا لبنان، سلامي لكم يا أهل الأرض المحتلة، من قلبي سلام لبيروت".





