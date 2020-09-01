فيديو.. وصلة رقص تجمع يسرا بنجوم "خيانة عهد"

نشرت الفنانة المصرية عبير صبري عبر خاصية استوري على موقع أنستقرام مقطع فيديو جديدا، ظهرت خلاله وهي ترقص برفقة الفنانة يسرا ونجوم مسلسل "خيانة عهد" على أنغام أغنية "3 دقات".



وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو التي جمعت النجوم خالد أنور وتيام وعبير صبري وشريف حافظ، في حفل زفاف ابنة شقيقة المنتج جمال العدل، المدير التنفيدي لشركة "العدل جروب".

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يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" من إخراج سامح عبدالعزيز، وتم عرضه في ماراثون رمضان الماضي وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم التمثيل أبرزهم يسرا وجومانة مراد وحلا شيحة، وتدور قصته حول شخصية "عهد" التي يتآمر عليها كل من حولها وتقتل أقرب الناس لها بدافع الانتقام.

وشهدت الفترة الأخيرة أيضا عودة يسرا للسينما بعد غياب 8 سنوات بفيلم "صاحب المقام" بطولة آسر ياسين وأمينة خليل ويعرض الآن على منصة شاهد الرقمية.