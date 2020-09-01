شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقدم برادلى كوبر فيلما عن مصفف الشعر جون بيترز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم برادلى كوبر وهو يواصل تصوير فيلمه الجديد فى إنسينو، كاليفورنيا، وظهر برادلى وهو يرتدى ملابس سبعيناتى وشعر مستعار وقميص أبيض وهو العمل الذى يقوم بإخراجه بول توماس أندرسون.

الفيلم لا يعرف عنه أى تفاصيل سوى أنه يصور فى وادى سان فرناندو فى لوس أنجلوس فى السبعينيات ويركز على طالب فى المدرسة الثانوية، إلا أن موقع جاست جيرد رجح أن يكون العمل عن المنتج جون بيترز مصفف الشعر السابق وذلك بعدما ذكر عدد من المعجبين أن برادلي يشبه جون في الشخصية التي يقدمها بالفيلم.

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وكان برادلى كوبر صور عددا من مشاهد فيلمه الجديد بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وأشارت صحيفة ديلى ميل البريطانية إلى أن أسرة الفيلم ملتزمة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى خلف الكاميرا من أجل تفادى العدوى بفيروس كورونا.

يذكر أنه عادت شائعات الارتباط حول النجم العالمي برادلي كوبر من جديد، فبعدما ظهرت النجم برفقة صديقته النجمة جينيفر جارنر علي الشاطئ نشر عدد من المواقع الأمريكية أخبارا تتردد عن وجود علاقة بين الثنائى، خاصة بعد انتشار الصور علي تويتر مع المزيد من التكهنات حول وجود علاقة.