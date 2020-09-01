الرئيس الأرجنتيني يستعطف ليونيل ميسي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - طالب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، مواطنه النجم ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، بإنهاء مسيرته الرياضية في نادي "نيولز أولد بويز" لكرة القدم.

ووفقا لـ"سبوتنيك" فقد نقلت قناة "سي 5 إن"، عن فرنانديز قوله: أنت في قلب كل منا، ونحن نخاطر بعدم رؤيتك أبداً تلعب على أرضنا.. امنحنا السعادة بإنهاء مسيرتك في "نيولز أولد بويز" هذا هو ناديك.

وسائل الإعلام، ذكرت أن ميسي أبلغ نادي برشلونة رغبته في إنهاء العقد الحالي معه.. مشيرة إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى رغبته الكبيرة بخطف اللاعب الأرجنتيني.

ليونيل ميسي

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ومن المتنافسين الآخرين على ميسي البالغ صاحب الـ 33 عاما، جرى ذكر النادي الفرنسي باريس سان جيرمان والإيطالي يوفنتوس. ولم يصل ميسي إلى مقر النادي، اليوم الأحد، لإجراء اختبار على فيروس "كورونا" المستجد.

ألبرتو فرنانديز

ميسي كان قد ظهر لأول مرة مع فريق برشلونة الأول في عام 2004، ومنذ ذلك الحين وهو يلعب باستمرار مع الفريق.. وقبل الانتقال إلى إسبانيا، لعب الأرجنتيني على أرضه لصالح فريق الشباب بنادي "نيولز أولد بويز" في عام 1995-2000.

ألبرتو فرنانديز

يذكر أن النادي أفاد بوجود شرط جزائي ساري المفعول في عقد ميسي يقدر بمبلغ 700 مليون يورو.. فيما قال ميسي إن هذا البند انتهت صلاحياته منذ يوليو الماضي.