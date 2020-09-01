رغد صدام حسين: لم أتصدق بأموال على روح والدي.. صور

رنا صلاح الدين - كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن حقيقة قيامها بتوزيع صدقات مالية للفقراء على روح والدها بالتعاون مع أحد رجال الأعمال.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" فقد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي إعلان "مزيف" منسوب لرغد صدام حسين، يدعو المستخدمين لإرسال أسمائهم في رسائل للصفحة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، سيتم تقديمها كـ"صدقات عن روح صدام حسين، من قبل رغد بالتعاون مع رجل أعمال يدعى لطيف يحيى".

رغد صدام حسين

إلا أن رغد صدام حسين نفت أية علاقة لها بالإعلان المذكور، حيث دونت على حسابها الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "خبر عارٍ عن الصحة، لا أساس له".

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رغد صدام حسين

رغد كانت قد نفت قبل أشهر صحة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات مفبركة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتحدث فيها عن استخدام الولايات المتحدة فيروس كورونا ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية.

رغد صدام حسين

رغد صدام حسين