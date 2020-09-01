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رغد صدام حسين: لم أتصدق بأموال على روح والدي.. صور

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رنا صلاح الدين - كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن حقيقة قيامها بتوزيع صدقات مالية للفقراء على روح والدها بالتعاون مع أحد رجال الأعمال.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" فقد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي إعلان "مزيف" منسوب لرغد صدام حسين، يدعو المستخدمين لإرسال أسمائهم في رسائل للصفحة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، سيتم تقديمها كـ"صدقات عن روح صدام حسين، من قبل رغد بالتعاون مع رجل أعمال يدعى لطيف يحيى".

8f9536334b.jpgرغد صدام حسين

إلا أن رغد صدام حسين نفت أية علاقة لها بالإعلان المذكور، حيث دونت على حسابها الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "خبر عارٍ عن الصحة، لا أساس له".

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49ac30e4b0.jpgرغد صدام حسين

رغد كانت قد نفت قبل أشهر صحة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات مفبركة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتحدث فيها عن استخدام الولايات المتحدة فيروس ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية.

cb2f4663fa.jpgرغد صدام حسين

9e316c46be.jpgرغد صدام حسين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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