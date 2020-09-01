زلاتان إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان

متابعة بتجــــــــــرد: جدد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عقده مع ميلان الإيطالي الموسم المقبل أملا في مساعدة النادي صاحب الأمجاد على انهاء صيامه عن التتويج بالألقاب الكبرى والعودة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانضم إبراهيموفيتش الذي سيكمل عامه 39 في تشرين الأول المقبل إلى ميلان للمرة ثانية في كانون الثاني الماضي بناء على عقد مدته ستة أشهر وساعد الفريق على تحسين أدائه لينهي الموسم الماضي بدون خسارة في 13 مباراة متتالية في جميع المنافسات.

وقال اللاعب السويدي “أخيرا تم ترتيب كل شيء ويمكنني العودة إلى حيث أشعر أنني في بيتي الآن حان وقت العمل الجاد والمضي قدما بكل قوة”.

ولم يفز ميلان بطل أوروبا سبع مرات سابقاً بأي لقب كبير منذ 2011 عندما توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة 18 والأخيرة في تاريخه وبعدها أصبح بصفة عامة يحتل مركزا في وسط الترتيب، ولم يشارك الفريق في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2013-2014.