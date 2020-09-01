حقيقة عودة نورمان أسعد إلى التمثيل بعد الإعتزال وارتداء الحجاب

متابعة بتجــــــــــــرد: “عمل جديد يجمع الفنانة المعتزلة نورمان أسعد بالممثل السوري بسام كوسا قريباً”، إنه الخبر الّذي تداولته صفحات فنيّة سوريّة، وسرعان ما تصدّر إسم نورمان أسعد محرّك البحث غوغل.

بدوره، نفى الممثل بسام كوسا خبر عودة نورمان أسعد بعمل درامي من بطولته، مؤكّداً أنه لا يعلم أي شيء عن النجمة السورية المُعتزلة.

وبذلك يكون خبر عودة الممثلة نورمان أسعد إلى الأضواء، بعدما اعتزلت التمثيل في عام 2007 وارتدت الحجاب وابتعدت عن الإطلالات الإعلاميّة، ضمن إطار الشائعات الّتي تلاحقها منذ عام 2010.