إليكم النهاية الأصلية لفيلم “الحارث” قبل تعديلها

متابعة بتجـــــــــــــرد: “فريدة تقتل كمال بطعنه سيخ حديدي في بطنه”، هكذا تخلَّصت الفنانة ياسمين رئيس من اللعنة الشيطانية المتمثلة في شخص الفنان علي الطيب التي حطَّمت حياتها الأُسرية ضمن أحداث فيلم “الحارث” المعروض حالياً عبر إحدى المِنصات الإلكترونية العربية، لتُفاجَأ مع زوجها يوسف، الذي يُجسِّد دوره الفنان أحمد الفيشاوي، بانتقال اللعنة إلي ابنتهما الوحيدة ماليكا بعد 6 أعوام من واقعة القتل.

وتكشف موقعنا أن النهاية التي تم عرضها على الشاشات كانت مُعدَّلة، ولم تكن مكتوبة في سيناريو الفيلم على هذا النحو، حيث ننفرد بنشر النهاية الأصلية للفيلم التي كانت تدور حول دخول كمال ويوسف في عراك متبادل وسط لهيب النيران التي تلتهمهما، وتنتهي الأحداث بموتهما حرقاً لتتعرض فريدة لإغماءة تستفيق بعدها على نبأ وفاة زوجها.

أما فيما يخص المشهد الختامي للفيلم، فكان يجمع فريدة وابنتها على البحر بعد مرور 3 أعوام على وفاة يوسف، لتُفاجَأ الأم برسم الابنة للرمز الشيطاني على رمال البحر، لتعرف حينها بانتقال اللعنة إلى ابنتها الوحيدة.

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل، أسماء أبواليزيد، أسماء جلال، باسم سمرة وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج أحمد نادر.