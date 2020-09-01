أكرم حسني يُطيح بمؤلف “العميل صفر”

متابعة بتجـــــــــــرد: استبعد المنتج المصري وائل عبدالله، السيناريست أيمن وتار، من كتابة فيلمه الجديد “العميل صفر”، إثر صدام الأخير مع الفنان أكرم حسني، لعدم انتهائه من كتابة السيناريو منذ فترة.
وقام عبدالله بكتابة سيناريو الفيلم، وعقد جلسة تحضيرية مع حسني والمخرج محمد سامي، لوضع الخطوط العريضة لفيلمهم الجديد، المقرَّر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.
يُذكر أن آخر أعمال أكرم حسني كان مسلسل “رجالة البيت”، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة كلٌّ من: أحمد فهمي، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، ومحمد جمعة، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
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