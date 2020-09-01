حكم بحبس الفنان المصري إيساف

متابعة بتجـــــــــــــرد: أصدرت اليوم محكمة جنح العجوزة المصرية حكماً بحبس الفنان المصري إيساف لمدة ستة أشهر ودفع كفالة قدرها ألف جنيه على خلفية تعديه بالضرب على رجل شرطة سابق وأستاذ جامعي في القضية رقم 4248 لسنة 2020.
وحدثت مشاجرة بين إيساف ورجل الشرطة السابق وأستاذ الجامعة في أحد مطاعم حي الدقي بمحافظة الجيزة، وحرر المجني عليهما محضراً في النيابة العامة ضد الفنان المصري.
وطلب إيساف من محاميه سداد الكفالة واستئناف الحكم الصادر ضده خلال الأيام المقبلة، ومحاولة التوصل إلى صلح مع المجني عليهما.
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