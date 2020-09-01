بالبنط العريض.. حسين الجسمي يتخطى 44 مليون مشاهدة

يواصل المطرب الإماراتي حسين الجسمي حصد نجاح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "بالبنط العريض" إذ حققت الأغنية 44 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها.



وتردد الجماهير العربية من المحيط للخليج الأغنية التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر ولحنها وغناها حسين الجسمي ومن توزيع توما.

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وكان حسين الجسمي احتفل الثلاثاء الماضي بعيد ميلاده الـ41 مع جمهوره الذي منحه الشهرة والحب، فقام بنشر صورة من طفولته، عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، وأرفقها بتعليق: "اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41.. والحمد لله على كل نعمه.. واثق الخطوة بمحبّتكم.. وشامخ باحترامكم".

وعلق على رسالته كل من نسرين طافش وإيمان العاصي وأيمن بهجت قمر وعدد كبير من نجوم الفن في عالمنا العربي.

كما هنأت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، الجسمي بعيد ميلاده، ونشرت صورة له مصحوبة بتعليق: "كل عام والفنان حسين الجسمي بألف خير، أسرة روتانا تتمنى لك المزيد من التألق والنجاحات".



