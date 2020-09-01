شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "قوت القلوب" لـ ماجدة زكى تنتهى من التصوير الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى أسرة مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى من تصوير العمل بشكل نهائى يوم الخميس المقبل، ويدخل العمل فى مراحل المونتاج والمكساج استعداداً لطرحه، والمقرر بدء عرض النصف الثانى من حلقاته يوم 5 سبتمبر المقبل على قناة الحياة والعمل من إخراج مجدى أبو عميرة.

"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

وتعيد قناة الحياة حالياً عرض النصف الأول من حلقات المسلسل وهو 25 حلقة، والتى تم عرضهم قبل شهر رمضان الماضى، على أن يتم عرض النصف الثانى من 25 حلقة بدء من يوم السبت القادم 5 سبتمبر، وتدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، لكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.