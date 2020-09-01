فيديو.. دنيا سمير غانم تصفف شعر شقيقتها "إيمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم، في فيديو لها بصحبة شقيقتها "دنيا" وهي تقوم بتصفيف شعرها متقمصة دور الكوافيرة.

ونشرت إيمي، الفيديو عبر حسابها على انستجرام، ودار بينهما حوارا ضاحكا جاء فيه :"إيمي (حضرتك الجو حر أوي عندكم.. شكلي معفن أوي ليه كدة)، وقالت دنيا (عايزه الشعر ده؟).

وحرص الفنان حسن الرداد، التعليق بإيموشن إبتسامة ، لينفي ما تردد مؤخرا من شائعات حول إنفصاله عن إيمي سمير غانم.

يذكر أن، آخر عمل جمع "دنيا وإيمي"، كان مسلسل "نيللي وشريهان" من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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