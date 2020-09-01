رقم قياسي لنانسي عجرم يرفعها لـ"الأولى عربيا"

رقم قياسي لنانسي عجرم يرفعها لـالأولى عربيا

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

حققت المغنية اللبنانية نانسي عجرم المركز الأول على مستوى العالم العربي في عدد مرات الاستماع إلى أغنياتها على تطبيق الموسيقى العالمي "سبوتيفاي".



وحلّت عجرم في المرتبة الأولى بلائحة "الفنانات الأعلى استماعا" في التطبيق، بعد أن حققت أكثر من 100 مليون استماع في مجموع عدد الاستماعات إلى أغنياتها، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

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الإحصاء في تطبيق الاستماع الرقمي "سبوتيفاي" يعتمد على عدد مرات الاستماع التي سجّلتها الأغاني في مختلف أنحاء العالم.

نانسي عجرم فازت سابقاً بالعديد من الجوائز العالمية، منها جائزة "الموسيقى العالمية" لأعلى مبيعات في الشرق الأوسط، وأصدرت 9 ألبومات غنائية خلال مشوارها الفني.