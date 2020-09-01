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حبس 6 أشهر لمطرب مصري اعتدى على شرطي سابق وأستاذ جامعي
الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
قضت محكمة جنح العجوزة، أمس الإثنين، بحبس المغني المصري إيساف وشخص آخر، 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعي وشرطي سابق.
وكشفت التحقيقات أن إيساف اعتدى بالضرب على المجني عليهما هو وآخر، عقب مشاجرة نشبت بينهم داخل مطعم في حي الدقي بمحافظة الجيزة، شمالي البلاد، بحسب موقع "اليوم السابع".
وقدّم المجنى عليهما تقريراً طبياً يفيد الإصابات التي لحقت بهما جراء الاعتداء، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة في القضية.
ويستعد الفريق القانوني للفنان إيساف للاستئناف على الحكم، بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية.
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