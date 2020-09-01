شكرا لقرائتكم "اختراع" يجمع تامر حسني بالعسيلي.. وقصة لا يعرفها أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجربة جديدة يقدمها تامر حسني بصحبة محمود العسيلي، في دويتو غنائي يحمل اسم "اختراع" الذي أعلن عن طرحه للجمهور يوم الجمعة.

وسيكون الكليب من إخراج تامر حسني، فيما كانت الأغنية من كلمات أحمد راؤول وتوزيع أحمد زعيم، وتم تصويرها خلال الأسابيع الماضية بمشاركة الثنائي.

وفي الوقت الذي لم يعتد الجمهور على رؤية تامر حسني مع العسيلي في عمل فني، كانت هناك مفاجأة تكشف عن علاقة تجمع الثنائي منذ سنوات طويلة.

وهو الأمر الذي ألمح إليه تامر حسني قبل أن يكشف العسيلي عن تفاصيله، حيث وجه حسني تهنئته إلى العسيلي على المشاركة في الديو الغنائي.

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ووصف حسني العسيلي قائلا "يا فنان يا عسل يا صديق العمر بس محدش يعرف"، مشيرا إلى أن صداقة عمر بأكمله كانت غائبة ولكنها ظهرت في الأغنية.

ليأتي العسيلي ويروي تلك القصة التي تجمعهما، حيث أكد أن تفاصيل الأمر لا يعلم بها أحد، وحينما ذكر بها تامر حسني وقع الثنائي في الضحك.

حيث تعود التفاصيل إلى المدرسة الابتدائية التي جمعت الثنائي مع بعضهما البعض، وكان العسيلي طالبا في الصف الخامس الابتدائي، فيما كان تامر هو الطالب المسؤول عن عروض حفلات التخرج، وكان لديه وقتها استعراض غنائي، ويبحث عن تلميذ ليغني بصحبته.

وقتها عرض عليه أربع أصوات، فاختار من بينهم صوت العسيلي، وهو ما جعل الأخير يشعر بسعادة كبيرة للغاية، مشيرا إلى كونه يروى القصة ليؤكد على أن تامر حسني الذي عرفه منذ سنوات طويلة مازال هو نفس الشخص الذي التقى به ولم يتغير، معربا عن سعادته باختياره له مجددا كي يشارك معه في الديو الغنائي.