شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى وابنتها فيفيان بالكمامات فى رحلة تسوق لمتجر الحيوانات الأليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة أنجلينا جولي على ارتداء الكمامة هى وابنتها فيفيان وذلك أثناء ذهابهما إلى متجر الحيوانات الأليفة لشراء بعض المستلزمات، وظهرت أنجلينا بإطلالة بسيطة في لوس أنجلوس.

وكانت عدسات المصورين التقطت ظهور النجمة العالمية أنجلينا جولي في مدينة ماليبو بكاليفورنيا الأمريكية، بصحبة أطفالها الخمسة فى سهرة عشاء عائلية فى أحد المطاعم الشهيرة، وسط التزامهم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية لعدم الإصابة بفيروس كورونا وكان هو الظهور الأول للنجمة العالمية أنجلينا جولى، بعد إعلان ارتباط زوجها السابق النجم العالمى براد بيت بعارضة الأزياء الشهيرة نيكول بوتور السكى، وهو الارتباط الأول له بعد مرور أكثر من أربعة سنوات في المحاكم بينهما حول حضانة ورعاية أطفالهما.

وفى وقت سابق، حاصرت الشائعات أنجلينا جولى، فبعد انتشار شائعة تزعم أن جولى تطلب من أبنائها التجسس على والدهم براد بيت، نشرت مجلة Globe خبراً يزعم أن جولي لدرجة أن كل ما يعمل معها يخشى حتى تسريب نقطة مياه واحدة، وهذا ما تسبب فى أن كل ما يعمل لدى النجمة يكرها بشدة.

وأضافت المجلة أن أنجلينا جولى إذا شعرت بأن هناك شخصا يعمل لديها وغير جدير بالثقة تقرر إعفاءه من الوظيفة دون تردد قبل حتى التأكد ما إذا كان جديراً بالثقة أم لا، ولكن فى الحقيقة الخبر يكذب نفسه بنفسه ولا يحتاج لأى نفى، فإذا كانت جولى تحكم البيت بقبضة من حديد فكيف يتم تسريب كل هذه المعلومات لمجلة نميمة ومعروفة بأن أخبارها ليست محل ثقة على الإطلاق.

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